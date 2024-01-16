Михеева -- Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1895
Отец ребёнка: Михеев Осип Семёнович
Рождение ребёнка
10.09.1897
Дочь: Михеева Вера Осиповна
Отец ребёнка: Михеев Осип Семёнович
Рождение ребёнка
26.10.1898
Отец ребёнка: Михеев Осип Семёнович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно