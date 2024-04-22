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Михеев Осип Семёнович

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: Михеев Семен Иосифович

Мать: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.05.1895

Сын: Михеев Игнатий Осипович

Мать ребёнка: Михеева -- Татьяна Ивановна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.09.1897

Дочь: Михеева Вера Осиповна

Мать ребёнка: Михеева -- Татьяна Ивановна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.10.1898

Сын: Михеев Андрей Осипович

Мать ребёнка: Михеева -- Татьяна Ивановна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева -- Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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