Михеев Осип Семёнович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: Михеев Семен Иосифович
Рождение ребёнка
28.05.1895
Мать ребёнка: Михеева -- Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1897
Дочь: Михеева Вера Осиповна
Мать ребёнка: Михеева -- Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1898
Мать ребёнка: Михеева -- Татьяна Ивановна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно