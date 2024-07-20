Романычева Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Романычев Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Романычева Марфа Никитична
Отец ребёнка: Романычев Никита Григорьевич
Смерть
Неизвестно