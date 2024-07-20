Романычева Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманычева Ирина Ивановна

Романычева Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романычев Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Романычев Матвей Никитич

Отец ребёнка: Романычев Никита Григорьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Романычева Марфа Никитична

Отец ребёнка: Романычев Никита Григорьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.