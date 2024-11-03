Степанова (Третьякова) Федора Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1898 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сетова (Степанова) Мария Степановна
Отец ребёнка: Степанов Степан Емельянович
Бракосочетание
13.01.1917 ст.
Рождение ребёнка
15.03.1918 ст.
Сын: Степаненко (Степанов) Федот Степанович
Отец ребёнка: Степанов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
15.04.1921
Дочь: Сетова (Степанова) Мария Степановна
Отец ребёнка: Степанов Степан Емельянович
Могильна, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно