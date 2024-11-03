Степанова (Третьякова) Федора Николаевна 13.11.1898 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанова (Третьякова) Федора Николаевна

Степанова (Третьякова) Федора Николаевна

Место рождения

Гляден, Сладковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

13.11.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1898 ст.

Отец: Третьяков Николай Захарович

Мать: Третьякова Татьяна Федоровна

Гляден, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сетова (Степанова) Мария Степановна

Отец ребёнка: Степанов Степан Емельянович

Бракосочетание
13.01.1917 ст.

Муж: Степанов Степан Емельянович

Гляден, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.03.1918 ст.

Сын: Степаненко (Степанов) Федот Степанович

Отец ребёнка: Степанов Степан Емельянович

Гляден, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.04.1921

Дочь: Сетова (Степанова) Мария Степановна

Отец ребёнка: Степанов Степан Емельянович

Могильна, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.