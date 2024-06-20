Третьякова Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1898 ст.
Дочь: Степанова (Третьякова) Федора Николаевна
Отец ребёнка: Третьяков Николай Захарович
Гляден, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно