Третьякова Татьяна Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Третьякова Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1898 ст.

Дочь: Степанова (Третьякова) Федора Николаевна

Отец ребёнка: Третьяков Николай Захарович

Гляден, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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