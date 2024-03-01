Пелагея Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир Иванов
Рождение ребёнка
1669 ст.
Сын: Филипп Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Иванов
Рождение ребёнка
1673 ст.
Сын: Никита Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Иванов
Рождение ребёнка
1680 ст.
Сын: Афанасий Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Иванов
Смерть
Неизвестно