Пелагея Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1639 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1669 ст.

Сын: Филипп Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1673 ст.

Сын: Никита Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1680 ст.

Сын: Афанасий Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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