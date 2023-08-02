Пелешко (Цыбульник) Матрена Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко (Цыбульник) Матрена Пантелеевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1868

Дата смерти

03.07.1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1888

Муж: Пелешко Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
03.02.1889

Сын: Пелешко Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1891

Сын: Пелешко Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович

Смерть
03.07.1891

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