Пелешко (Цыбульник) Матрена Пантелеевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти03.07.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1888
Рождение ребёнка
03.02.1889
Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1891
Сын: Пелешко Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович
Смерть
03.07.1891