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Пелешко Семен Дмитриевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

03.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1889

Отец: Пелешко Дмитрий Иванович

Мать: Пелешко Матрена Пантелеевна

Рождение ребёнка
14.09.1914

Дочь: Вера Симеонова

Мать ребёнка: Параскева Иоаннова

Военная служба
07.05.1915
Военная служба
06.09.1915
Рождение ребёнка
31.01.1919

Дочь: Анастасия Симеонова

Мать ребёнка: Параскева Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иоаннова

Смерть
Неизвестно
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