Пелешко Семен Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1889
Рождение ребёнка
14.09.1914
Дочь: Вера Симеонова
Мать ребёнка: Параскева Иоаннова
Военная служба
07.05.1915
Военная служба
06.09.1915
Рождение ребёнка
31.01.1919
Дочь: Анастасия Симеонова
Мать ребёнка: Параскева Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иоаннова
Смерть
Неизвестно