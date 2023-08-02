Параскева Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1914
Дочь: (Пелешко) Вера Симеонова
Отец ребёнка: Пелешко Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.01.1919
Дочь: (Пелешко) Анастасия Симеонова
Отец ребёнка: Пелешко Семен Дмитриевич
Смерть
Неизвестно