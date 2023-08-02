Параскева Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Иоаннова

Параскева Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелешко Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.09.1914

Дочь: (Пелешко) Вера Симеонова

Отец ребёнка: Пелешко Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.01.1919

Дочь: (Пелешко) Анастасия Симеонова

Отец ребёнка: Пелешко Семен Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.