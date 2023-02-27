(Голубева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голубева) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Андрей

Отец ребёнка: Голубев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Иван

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Голубева) Варвара

Отец ребёнка: Голубев Иван

Смерть
Неизвестно

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