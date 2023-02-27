(Голубева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Андрей
Отец ребёнка: Голубев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубев Иван
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Голубева) Варвара
Отец ребёнка: Голубев Иван
Смерть
Неизвестно