Голубев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Андрей
Мать ребёнка: (Голубева) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Голубева) Евдокия
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Голубева) Варвара
Мать ребёнка: (Голубева) Евдокия
Смерть
Неизвестно