Голубев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Голубева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Голубева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Голубева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Голубева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Андрей

Мать ребёнка: (Голубева) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Голубева) Евдокия

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Голубева) Варвара

Мать ребёнка: (Голубева) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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