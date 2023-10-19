Федосова (Маркина) Любовь Павловна
Место рожденияКалужская область, г.Киров
Дата рождения18.10.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1961
Отец: Маркин Павел Гаврилович
Калужская область, г.Киров
Рождение ребёнка
14.11.1984
Дочь: Савкина Марина Викторовна
Отец ребёнка: Федосов Виктор Павлович
Рождение ребёнка
29.12.1987
Дочь: Шипова Ксения Викторовна
Отец ребёнка: Федосов Виктор Павлович