Федосова (Маркина) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Маркина) Любовь Павловна

Место рождения

Калужская область, г.Киров

Дата рождения

18.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1961

Отец: Маркин Павел Гаврилович

Мать: Маркина Ксения Филипповна

Калужская область, г.Киров
Рождение ребёнка
14.11.1984

Дочь: Савкина Марина Викторовна

Отец ребёнка: Федосов Виктор Павлович

Рождение ребёнка
29.12.1987

Дочь: Шипова Ксения Викторовна

Отец ребёнка: Федосов Виктор Павлович

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