Маркина (Бурмистрова) Ксения (Аксиния) Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина (Бурмистрова) Ксения (Аксиния) Филипповна

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Место рождения

Калужская область, Кировский район, д. М-Савки

Дата рождения

05.02.1927

Дата смерти

23.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1927

Отец: Бурмистров Филипп Гаврилович

Мать: Бурмистрова Матрона Андреевна

Калужская область, Кировский район, д. М-Савки
Рождение ребёнка
29.08.1955

Сын: Маркин Александр Павлович

Отец ребёнка: Маркин Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
23.04.1957

Сын: Маркин Николай Павлович

Отец ребёнка: Маркин Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
18.10.1961

Дочь: Федосова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Маркин Павел Гаврилович

Калужская область, г.Киров
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Маркин Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркина Антонина Павловна

Отец ребёнка: Маркин Павел Гаврилович

Смерть
23.06.2008
Калужкая область, г. Киров
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