Маркина (Бурмистрова) Ксения (Аксиния) Филипповна
Место рожденияКалужская область, Кировский район, д. М-Савки
Дата рождения05.02.1927
Дата смерти23.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1927
Калужская область, Кировский район, д. М-Савки
Рождение ребёнка
29.08.1955
Сын: Маркин Александр Павлович
Отец ребёнка: Маркин Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
23.04.1957
Отец ребёнка: Маркин Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
18.10.1961
Дочь: Федосова Любовь Павловна
Отец ребёнка: Маркин Павел Гаврилович
Калужская область, г.Киров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маркин Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркина Антонина Павловна
Отец ребёнка: Маркин Павел Гаврилович
Смерть
23.06.2008
Калужкая область, г. Киров