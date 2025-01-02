Ларионов Всеволод Дмитриевич 11.09.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ларионов Всеволод Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.09.1928, Москва, город федерального значения Москва

умер 08.10.2000, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Ларионов Дмитрий ВасильевичОколо 1900 г.р.
Мать
Фохт Татьяна Алексеевна10.06.1900 г.р.
Супруги
Ларионова (Матвеева) Галина Ивановна1926 г.р.
Дети
Ларионова Екатерина Всеволодовна1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1928

Отец: Ларионов Дмитрий Васильевич

Мать: Фохт Татьяна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова (Матвеева) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Ларионова Екатерина Всеволодовна

Мать ребёнка: Ларионова (Матвеева) Галина Ивановна

Смерть
08.10.2000
Москва, город федерального значения Москва

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