Ларионов Всеволод Дмитриевич
мужской, родился 11.09.1928, Москва, город федерального значения Москва
умер 08.10.2000, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЛарионов Дмитрий ВасильевичОколо 1900 г.р.
МатьФохт Татьяна Алексеевна10.06.1900 г.р.
Супруги
Ларионова (Матвеева) Галина Ивановна1926 г.р.
Дети
Ларионова Екатерина Всеволодовна1954 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1928
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Ларионова Екатерина Всеволодовна
Мать ребёнка: Ларионова (Матвеева) Галина Ивановна
Смерть
08.10.2000
Москва, город федерального значения Москва