Агриппина Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Никанор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Филиппович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кузнецов Ефим Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Филиппович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1840

Муж: Спиридон Филиппович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Кузнецов Егор Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Филиппович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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