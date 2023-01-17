Агриппина Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Никанор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Филиппович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кузнецов Ефим Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Филиппович
Бракосочетание
1840
Муж: Спиридон Филиппович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кузнецов Егор Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Филиппович
Смерть
Неизвестно