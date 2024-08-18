Мельников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Селиван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Степан

Мать ребёнка: не указана

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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