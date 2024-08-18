Мельников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Селиван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Степан
Мать ребёнка: не указана
Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно