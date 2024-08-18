Мельников Степан
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Григорий
Мать ребёнка: Мельников Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Арина
Мать ребёнка: Мельников Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельников) Александра
Мать ребёнка: Мельников Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Фёдор
Мать ребёнка: Мельников Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельников Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Матрёна
Мать ребёнка: Мельников Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Андрей
Мать ребёнка: Мельников Ульяна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мельников Зот
Мать ребёнка: Мельников Ульяна
Смерть
Неизвестно