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Мельников Степан

Место рождения

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Иван

Мать: не указана

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Григорий

Мать ребёнка: Мельников Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Арина

Мать ребёнка: Мельников Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельников) Александра

Мать ребёнка: Мельников Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Фёдор

Мать ребёнка: Мельников Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельников Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Матрёна

Мать ребёнка: Мельников Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Андрей

Мать ребёнка: Мельников Ульяна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мельников Зот

Мать ребёнка: Мельников Ульяна

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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