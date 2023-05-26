Никита Федорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
08.02.1881 ст.
Афанасьевская церковь 08.02.1881 Юхновщина крестьянин Федор Ефимович Калихновщины крестьянская девица Анна Федотовна по жениху Юхновщина крестьянин Никита Федорович по жениху Юхновщина крестьянин Се... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Дочь: Ольга Никитична
Мать ребёнка: не указана
Поручитель
06.02.1900 ст.
Афанасьевская церковь Пленка # 007569862 (стр 403) ГАПО Псков Ф. 39 О.22 Д.869 06.02.1900 Вилина крестьянин Иван Ефимович Чермы крестьянская дочь Стефанида Филипповна по жениху Чермы крестьянин Ва... Показать все
Смерть
Неизвестно