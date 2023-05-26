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Никита Федорович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1887 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
08.02.1881 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.02.1881 Юхновщина крестьянин Федор Ефимович Калихновщины крестьянская девица Анна Федотовна по жениху Юхновщина крестьянин Никита Федорович по жениху Юхновщина крестьянин Се... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Дочь: Ольга Никитична

Мать ребёнка: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
06.02.1900 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Пленка # 007569862 (стр 403) ГАПО Псков Ф. 39 О.22 Д.869 06.02.1900 Вилина крестьянин Иван Ефимович Чермы крестьянская дочь Стефанида Филипповна по жениху Чермы крестьянин Ва... Показать все
Смерть
Неизвестно

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