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Ольга Никитична

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1884 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.

Отец: Никита Федорович

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
18.09.1903 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 18.09.1903 Юхновщина София Федоровна Юхновщина отец крестьянин Федор Ефимович Юхновщина мать жена Анна Федотовна Нарва мещанин Варфоломей Григорьевич Дизев Юхновщина кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно