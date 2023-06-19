Ольга Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.
Отец: Никита Федорович
Мать: не указана
Восприемник
18.09.1903 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 18.09.1903 Юхновщина София Федоровна Юхновщина отец крестьянин Федор Ефимович Юхновщина мать жена Анна Федотовна Нарва мещанин Варфоломей Григорьевич Дизев Юхновщина кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно