Коровкин Афонасий Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровкин Асафон Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровкин Хрисанф Афонасьив
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно