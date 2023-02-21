Коровкин Хрисанф Афонасьив
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коровкин Афонасий Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1834
По жениху Поручители онагож села казенныя кресьяне Егор Федоров, Серьгей Лексеев, Якоф Емельяноф; по невесте Онаго ж села казенные кресьяне Петр Федороф, Матьвей Федоров, Егор Федотов | Казанская церк... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1835
Сын: Коровкин Иона (Иен) Хрисанфов
Мать ребёнка: Коровкина Ксения (Аксинья) Тимофеева
Рождение ребёнка
31.07.1836
Сын: Коровкин Евдоким Хрисанфов
Мать ребёнка: Коровкина Ксения (Аксинья) Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно