Коровкин Хрисанф Афонасьив — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкин Хрисанф Афонасьив

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коровкин Афонасий Никифоров

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1834

Жена: Коровкина Ксения (Аксинья) Тимофеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители онагож села казенныя кресьяне Егор Федоров, Серьгей Лексеев, Якоф Емельяноф; по невесте Онаго ж села казенные кресьяне Петр Федороф, Матьвей Федоров, Егор Федотов | Казанская церк... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1835

Сын: Коровкин Иона (Иен) Хрисанфов

Мать ребёнка: Коровкина Ксения (Аксинья) Тимофеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.07.1836

Сын: Коровкин Евдоким Хрисанфов

Мать ребёнка: Коровкина Ксения (Аксинья) Тимофеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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