Ковтуненко Анастасия Леонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтуненко Анастасия Леонтиевна

Место рождения

Степановка, Чернігівська область

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Ковтуненко Леонтий Емельянов

Мать: Мария Алексеева

Степановка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумак Павел Андреев

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Чумак Евгения Павлова

Отец ребёнка: Чумак Павел Андреев

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Чумак Анна Павлова

Отец ребёнка: Чумак Павел Андреев

Рождение ребёнка
1766

Сын: Чумак Артем Павлов

Отец ребёнка: Чумак Павел Андреев

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Чумак Евгения Павлова

Отец ребёнка: Чумак Павел Андреев

Рождение ребёнка
1778

Сын: Чумак Артем Павлов

Отец ребёнка: Чумак Павел Андреев

Рождение ребёнка
1782

Сын: Чумак Каленик Павлович

Отец ребёнка: Чумак Павел Андреев

Дягова, Чернігівська область
Смерть
После 1812

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