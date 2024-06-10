Ковтуненко Анастасия Леонтиевна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Ковтуненко Леонтий Емельянов
Мать: Мария Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чумак Павел Андреев
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Чумак Евгения Павлова
Отец ребёнка: Чумак Павел Андреев
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Чумак Анна Павлова
Отец ребёнка: Чумак Павел Андреев
Рождение ребёнка
1766
Сын: Чумак Артем Павлов
Отец ребёнка: Чумак Павел Андреев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Чумак Евгения Павлова
Отец ребёнка: Чумак Павел Андреев
Рождение ребёнка
1778
Сын: Чумак Артем Павлов
Отец ребёнка: Чумак Павел Андреев
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Чумак Павел Андреев
Дягова, Чернігівська область
Смерть
После 1812