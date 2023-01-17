Зайцев Григорий Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Зайцев Семён Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1870 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
невеста указана из с. Волчьей Дубравы, с семьёй переведена из Кожухово в 1857 году - запись в РС 1858 г. по В-Д.
Смерть
Неизвестно