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Зайцев Григорий Семёнович

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Место рождения

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Зайцев Семён Яковлевич

Мать: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.11.1870 ст.

Жена: Белова Татьяна(2) Афанасьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
невеста указана из с. Волчьей Дубравы, с семьёй переведена из Кожухово в 1857 году - запись в РС 1858 г. по В-Д.
Смерть
Неизвестно
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