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Зайцев Семён Яковлевич

Место рождения

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Зайцев Григорий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Каледова Анисья Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
13.05.1873 ст.

Жена: Зайцева Соломония Петрова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком
Смерть
Неизвестно