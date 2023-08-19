Зайцев Семён Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Зайцев Григорий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Каледова Анисья Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
13.05.1873 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком
Смерть
Неизвестно