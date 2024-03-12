Гуселетова Ксения (Аксинья) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти19.05.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Сын: Гуселетов Игнатий Абрамов
Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванов
Рождение ребёнка
21.09.1880 ст.
Дочь: Ефросинья Абрамова
Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванов
Буганская
Рождение ребёнка
13.11.1881 ст.
Дочь: Гуселетова Екатерина Абрамова
Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванов
Буганская
Рождение ребёнка
28.09.1890 ст.
Дочь: Белова Харитинья Абрамова
Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гуселетов Александр Абрамов
Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1910 ст.
От простуды