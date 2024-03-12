Гуселетова Ксения (Аксинья) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Ксения (Аксинья) Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

19.05.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Гуселетов Игнатий Абрамов

Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванов

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Гуселетов Петр Абрамов

Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванов

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1880 ст.

Дочь: Ефросинья Абрамова

Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванов

Буганская
Рождение ребёнка
13.11.1881 ст.

Дочь: Гуселетова Екатерина Абрамова

Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванов

Буганская
Рождение ребёнка
28.09.1890 ст.

Дочь: Белова Харитинья Абрамова

Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванов

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Гуселетов Александр Абрамов

Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванов

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Абрам Иванов

Смерть
19.05.1910 ст.
Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
От простуды
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