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Гуселетов Игнатий Абрамов

Место рождения

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Гуселетов Абрам Иванов

Мать: Гуселетова Ксения Иванова

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Военная служба
1897
На действительной службе
Рождение ребёнка
07.05.1910 ст.

Сын: Гуселетов Михаил Игнатьев

Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Иванова

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1911 ст.

Сын: Гуселетов Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Иванова

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1912 ст.

Дочь: Гуселетова Ольга Игнатьевна

Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Иванова

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1915 ст.

Сын: Гуселетов Прокопий Игнатьевич

Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Иванова

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Прасковья Иванова

Образование
Неизвестно
на дому
Смерть
Неизвестно
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