Гуселетов Игнатий Абрамов
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Гуселетов Абрам Иванов
Военная служба
1897
На действительной службе
Рождение ребёнка
07.05.1910 ст.
Сын: Гуселетов Михаил Игнатьев
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
12.06.1911 ст.
Сын: Гуселетов Петр Игнатьевич
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
09.07.1912 ст.
Дочь: Гуселетова Ольга Игнатьевна
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
26.02.1915 ст.
Сын: Гуселетов Прокопий Игнатьевич
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
на дому
Смерть
Неизвестно