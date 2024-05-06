Стрекалова Анна Михайловна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрекалова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1910

Муж: Красильников Дмитрий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.06.1911

Сын: Красильников Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Красильников Дмитрий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.01.1914

Дочь: Красильникова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Красильников Дмитрий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.06.1917

Сын: Красильников Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Красильников Дмитрий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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