Стрекалова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1910
Рождение ребёнка
15.06.1911
Сын: Красильников Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Красильников Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.01.1914
Дочь: Красильникова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Красильников Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.06.1917
Сын: Красильников Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Красильников Дмитрий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно