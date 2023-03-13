Москвичевъ Сидоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Москвичевъ Петръ Карповъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Лопухова Прасковья
Мать ребёнка: Москвичева Домна Федотова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Москвичевъ Иванъ
Мать ребёнка: Москвичева Домна Федотова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Боброва Авдотья
Мать ребёнка: Москвичева Домна Федотова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Москвичевъ Силантий
Мать ребёнка: Москвичева Домна Федотова
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Москвичева Домна Федотова
Рождение ребёнка
01.09.1784
Сын: Москвичевъ Семенъ
Мать ребёнка: Москвичева Домна Федотова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Москвичевъ Аврамъ
Мать ребёнка: Москвичева Домна Федотова
Бракосочетание
Неизвестно