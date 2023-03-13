Москвичевъ Сидоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосквичевъ Сидоръ

Москвичевъ Сидоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Москвичевъ Петръ Карповъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Лопухова Прасковья

Мать ребёнка: Москвичева Домна Федотова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Москвичевъ Иванъ

Мать ребёнка: Москвичева Домна Федотова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Боброва Авдотья

Мать ребёнка: Москвичева Домна Федотова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Москвичевъ Силантий

Мать ребёнка: Москвичева Домна Федотова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Москвичевъ Ксенофонтъ

Мать ребёнка: Москвичева Домна Федотова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1784

Сын: Москвичевъ Семенъ

Мать ребёнка: Москвичева Домна Федотова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Москвичевъ Аврамъ

Мать ребёнка: Москвичева Домна Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвичева Домна Федотова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close