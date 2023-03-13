Москвичева Домна Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Лопухова Прасковья
Отец ребёнка: Москвичевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Москвичевъ Иванъ
Отец ребёнка: Москвичевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Боброва Авдотья
Отец ребёнка: Москвичевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Москвичевъ Силантий
Отец ребёнка: Москвичевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Москвичевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
01.09.1784
Сын: Москвичевъ Семенъ
Отец ребёнка: Москвичевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Москвичевъ Аврамъ
Отец ребёнка: Москвичевъ Сидоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Москвичевъ Сидоръ