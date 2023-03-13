Москвичева Домна Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичева Домна Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Лопухова Прасковья

Отец ребёнка: Москвичевъ Сидоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Москвичевъ Иванъ

Отец ребёнка: Москвичевъ Сидоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Боброва Авдотья

Отец ребёнка: Москвичевъ Сидоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Москвичевъ Силантий

Отец ребёнка: Москвичевъ Сидоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Москвичевъ Ксенофонтъ

Отец ребёнка: Москвичевъ Сидоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1784

Сын: Москвичевъ Семенъ

Отец ребёнка: Москвичевъ Сидоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Москвичевъ Аврамъ

Отец ребёнка: Москвичевъ Сидоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвичевъ Сидоръ

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