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Усанов Сергий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

До 1909

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Андрей Михайлов

Мать: Анисья Иванова

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Евфросиния Сергеева

Мать ребёнка: Ксения Дмитриева

Рождение ребёнка
30.08.1881

Дочь: (Усанова) Вера Сергеева

Мать ребёнка: Ксения Дмитриева

Рождение ребёнка
1886

Сын: Иван Сергеев

Мать ребёнка: Ксения Дмитриева

Смерть
До 1909

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