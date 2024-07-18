Усанов Сергий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиДо 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Андрей Михайлов
Мать: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Евфросиния Сергеева
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
30.08.1881
Дочь: (Усанова) Вера Сергеева
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
1886
Сын: Иван Сергеев
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Смерть
До 1909