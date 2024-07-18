Анисья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1859
Сын: Михаил Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Парасковья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1864
Сын: Петр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов