Анисья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Усанов Сергий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1859

Сын: Михаил Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Парасковья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1864

Сын: Петр Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

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