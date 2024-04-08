Козель-Поклевска (Замойская) Зинаида Элеонора
женский, родилась 29.07.1913, Бортники, Івано-Франківська область
умерла 24.05.2002, Варшава, Rzeczpospolita Polska
МатьЗамойская (Любомирская) Мария София Зинаида Станиславовна03.06.1877 г.р.
ОтецЗамойский Франц Иосиф Мария07.09.1876 г.р.
Супруги
Козель-Поклевский Кшиштоф16.01.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1913
Бортники, Івано-Франківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.2002
Варшава, Rzeczpospolita Polska