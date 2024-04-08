Козель-Поклевска (Замойская) Зинаида Элеонора 29.07.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Козель-Поклевска (Замойская) Зинаида Элеонора

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 29.07.1913, Бортники, Івано-Франківська область

умерла 24.05.2002, Варшава, Rzeczpospolita Polska

Мать
Замойская (Любомирская) Мария София Зинаида Станиславовна03.06.1877 г.р.
Отец
Замойский Франц Иосиф Мария07.09.1876 г.р.
Супруги
Козель-Поклевский Кшиштоф16.01.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1913

Отец: Замойский Франц Иосиф Мария

Мать: Замойская (Любомирская) Мария София Зинаида Станиславовна

Бортники, Івано-Франківська область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козель-Поклевский Кшиштоф

Смерть
24.05.2002
Варшава, Rzeczpospolita Polska

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