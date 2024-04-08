Козель-Поклевский Кшиштоф 16.01.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Козель-Поклевский Кшиштоф

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.01.1914, деревня Опочно, Лодзинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя

умер 12.05.2006, Варшава, Rzeczpospolita Polska

Супруги
Козель-Поклевска (Замойская) Зинаида Элеонора29.07.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Опочно, Лодзинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козель-Поклевска (Замойская) Зинаида Элеонора

Смерть
12.05.2006
Варшава, Rzeczpospolita Polska

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