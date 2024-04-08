Козель-Поклевский Кшиштоф
мужской, родился 16.01.1914, деревня Опочно, Лодзинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
умер 12.05.2006, Варшава, Rzeczpospolita Polska
Супруги
Козель-Поклевска (Замойская) Зинаида Элеонора29.07.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Опочно, Лодзинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.2006
Варшава, Rzeczpospolita Polska