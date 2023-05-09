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Михайлов Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1980

Отец: Михайлов Александр Иванович

Мать: Михайлова Лешенко Лариса Васильевна

Рождение ребёнка
12.05.2004

Сын: Михайлов Владислав Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.04.2006

Сын: Михайлов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.01.2011

Сын: Михайлов Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.10.2012

Дочь: Михайлова Диана Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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