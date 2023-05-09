Михайлов Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1980
Рождение ребёнка
12.05.2004
Сын: Михайлов Владислав Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.2006
Сын: Михайлов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.2011
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.2012
Дочь: Михайлова Диана Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности