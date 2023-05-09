Михайлов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Александр Иванович

Михайлов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1980

Сын: Михайлов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Михайлова Лешенко Лариса Васильевна

Рождение ребёнка
25.08.1986

Дочь: Михайлова Алена Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1986

Дочь: Михайлова Алена Александровна

Мать ребёнка: Михайлова Лешенко Лариса Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close