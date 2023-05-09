Михайлов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1980
Сын: Михайлов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Михайлова Лешенко Лариса Васильевна
Рождение ребёнка
25.08.1986
Дочь: Михайлова Алена Александровна
Рождение ребёнка
28.08.1986
Дочь: Михайлова Алена Александровна
Мать ребёнка: Михайлова Лешенко Лариса Васильевна