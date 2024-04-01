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Созонова Мария Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

05.07.1913

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созонов Назарий Казак Выс. Рявкинского Абрамиев

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Созонов Григорий Назариев

Отец ребёнка: Созонов Назарий Казак Выс. Рявкинского Абрамиев

Смерть
05.07.1913
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
50 лет

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