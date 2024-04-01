Созонова Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти05.07.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Созонов Григорий Назариев
Отец ребёнка: Созонов Назарий Казак Выс. Рявкинского Абрамиев
Смерть
05.07.1913
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
50 лет