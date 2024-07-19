Горностаева Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1916
Отец ребёнка: Горностаев Степан Григорьев
Рождение ребёнка
22.09.1919
Дочь: Горностаева Анна Степанова
Отец ребёнка: Горностаев Степан Григорьев
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно