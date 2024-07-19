Горностаева Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорностаева Евдокия Степанова

Горностаева Евдокия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1895 г.р.

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горностаев Степан Григорьев

Рождение ребёнка
20.06.1916

Сын: Горностаев Петр Степанов

Отец ребёнка: Горностаев Степан Григорьев

Рождение ребёнка
22.09.1919

Дочь: Горностаева Анна Степанова

Отец ребёнка: Горностаев Степан Григорьев

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.