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Горностаев Степан Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895

Отец: Горностаев Другая Семья Григорий Федоров

Мать: Горностаева Прасковья Павлова

Теория по отчеству
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горностаева Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
Вычислено 1914

Дочь: Горностаева Мелания Степанова

Мать ребёнка: не указана

Из смерти
Рождение ребёнка
20.06.1916

Сын: Горностаев Петр Степанов

Мать ребёнка: Горностаева Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
22.09.1919

Дочь: Горностаева Анна Степанова

Мать ребёнка: Горностаева Евдокия Степанова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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