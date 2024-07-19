Горностаев Степан Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895
Теория по отчеству
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1914
Дочь: Горностаева Мелания Степанова
Мать ребёнка: не указана
Из смерти
Рождение ребёнка
20.06.1916
Мать ребёнка: Горностаева Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
22.09.1919
Дочь: Горностаева Анна Степанова
Мать ребёнка: Горностаева Евдокия Степанова
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно