Салищев Николай Кириллович 09.02.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салищев Николай Кириллович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.02.1935, Гжелка, Раменский муниципальный район, Московская область

умер 26.01.2009, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Салищев Кирилл Николаевич19.02.1910 г.р.
Мать
Салищева (Андреева) Наталья Васильевна08.09.1913 г.р.
Дети
Сыромятникова (Салищева) Ольга НиколаевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1935

Отец: Салищев Кирилл Николаевич

Мать: Салищева (Андреева) Наталья Васильевна

Гжелка, Раменский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сыромятникова (Салищева) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.01.2009
Москва, город федерального значения Москва

Место погребения: Bulatnikovo, Leninskiy rayon, Moskovskaya oblast', Russi

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