Салищев Николай Кириллович
мужской, родился 09.02.1935, Гжелка, Раменский муниципальный район, Московская область
умер 26.01.2009, Москва, город федерального значения Москва
ОтецСалищев Кирилл Николаевич19.02.1910 г.р.
МатьСалищева (Андреева) Наталья Васильевна08.09.1913 г.р.
Дети
Сыромятникова (Салищева) Ольга НиколаевнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1935
Гжелка, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыромятникова (Салищева) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.01.2009
Москва, город федерального значения Москва