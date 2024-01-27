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Volkoff (Stupin) Anna John
Volkoff (Stupin) Anna John
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Дата смерти
1969
Пол
Женский
Отец
Shubin Ivan Andreivich
1855 г.р.
Мать
(Kulikoff) Anna William
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Shubin Ivan Andreivich
Мать:
Anna William
Смерть
1969
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