Volkoff (Stupin) Anna John — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Volkoff (Stupin) Anna John

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Shubin Ivan Andreivich

Мать: Anna William

Смерть
1969
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