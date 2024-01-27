Shubin Ivan Andreivich
Место рожденияРоссия
Дата рождения1855
Дата смерти12.04.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.05.1878
Мать ребёнка: Anna William
Россия
Рождение ребёнка
05.05.1893
Мать ребёнка: Shubin Ulyana (Alice) Ivanevna
Erivan, Armenia (Russia)
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Volkoff Anna John
Мать ребёнка: Anna William
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anna William
Смерть
12.04.1931
Los Angeles, Los Angeles, California, USA