Shubin Ivan Andreivich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиShubin Ivan Andreivich

Shubin Ivan Andreivich

Место рождения

Россия

Дата рождения

1855

Дата смерти

12.04.1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.
1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
08.05.1878

Сын: Shubin Alex Ivanovich

Мать ребёнка: Anna William

Россия
Рождение ребёнка
05.05.1893

Сын: Shubin Andrew Ivanovich

Мать ребёнка: Shubin Ulyana (Alice) Ivanevna

Erivan, Armenia (Russia)
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Volkoff Anna John

Мать ребёнка: Anna William

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Shubin Ulyana (Alice) Ivanevna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anna William

Смерть
12.04.1931
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close