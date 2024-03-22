Карсакин Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карсакин Михаил
Рождение ребёнка
1959
Сын: Карсакин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Карсакина Анна Ивановна
Канищево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Мельникова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Карсакина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карсакина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно