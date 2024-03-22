Карсакин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарсакин Василий Михайлович

Карсакин Василий Михайлович

Место рождения

Коростово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карсакин Михаил

Мать: Карсакин Варвара Васильевна

Коростово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Карсакин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Карсакина Анна Ивановна

Канищево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1962

Дочь: Мельникова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Карсакина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карсакина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close