Мичурина Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1954
Отец: Корнух Василий Петрович
Мать: Корнух Нина Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1976
Сын: Мичурин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Мичурин Владимири Александрович
Рождение ребёнка
30.12.1984
Дочь: Головкина Елена
Отец ребёнка: Мичурин Владимири Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мичурин Дмитрий
Отец ребёнка: Мичурин Владимири Александрович