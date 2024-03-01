Мичурина Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичурина Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1954

Отец: Корнух Василий Петрович

Мать: Корнух Нина Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.1976

Сын: Мичурин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Мичурин Владимири Александрович

Рождение ребёнка
30.12.1984

Дочь: Головкина Елена

Отец ребёнка: Мичурин Владимири Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мичурин Дмитрий

Отец ребёнка: Мичурин Владимири Александрович

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