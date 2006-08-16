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Мичурин Владимири Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1955

Дата смерти

16.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1955

Отец: Мичурин Александр

Мать: Мичурина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мичурин Дмитрий

Мать ребёнка: Мичурина Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
27.11.1976

Сын: Мичурин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Мичурина Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
30.12.1984

Дочь: Головкина Елена

Мать ребёнка: Мичурина Любовь Васильевна

Смерть
16.08.2006

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