Мичурин Владимири Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1955
Дата смерти16.08.2006
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1955
Отец: Мичурин Александр
Мать: Мичурина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мичурин Дмитрий
Мать ребёнка: Мичурина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
27.11.1976
Сын: Мичурин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Мичурина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
30.12.1984
Дочь: Головкина Елена
Мать ребёнка: Мичурина Любовь Васильевна
Смерть
16.08.2006