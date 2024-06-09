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Аксенов Семен Аникин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Аксенов Аника

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Агафья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1697

Дочь: (Аксенова) Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Аксенова Агафья Прокопьевна

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1700

Дочь: (Аксенова) Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Аксенова Агафья Прокопьевна

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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