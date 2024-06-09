Аксенов Семен Аникин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Аксенов Аника
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1697
Дочь: (Аксенова) Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Аксенова Агафья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1700
Дочь: (Аксенова) Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Аксенова Агафья Прокопьевна
Смерть
Неизвестно