Аксенова Агафья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксенов Семен Аникин
Рождение ребёнка
1697
Дочь: (Аксенова) Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Аксенов Семен Аникин
Рождение ребёнка
1700
Дочь: (Аксенова) Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Аксенов Семен Аникин
Смерть
Неизвестно