Аксенова Агафья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Агафья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1685 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Семен Аникин

Рождение ребёнка
1697

Дочь: (Аксенова) Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Аксенов Семен Аникин

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1700

Дочь: (Аксенова) Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Аксенов Семен Аникин

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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