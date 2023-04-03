Капцова (Корякова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапцова (Корякова) Мария Александровна

Капцова (Корякова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1984

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1984

Отец: Коряков Александр

Мать: Корякова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
16.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капцов Виталий Сергеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
16.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капцов Виталий Сергеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капцов Виталий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close