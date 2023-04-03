Капцов Виталий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капцов Виталий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1982

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1982

Отец: Капцов Сергей Дмитриевич

Мать: Капцова Валентина Анатоьлевна

Рождение ребёнка
16.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капцова Мария Александровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
16.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капцова Мария Александровна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капцова Мария Александровна

Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
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