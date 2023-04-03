Капцов Виталий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1982
Рождение ребёнка
16.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капцова Мария Александровна
Рождение ребёнка
16.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капцова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно