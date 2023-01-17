Пустырева (Игумнова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустырева (Игумнова) Надежда Петровна

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Место рождения

Карпели, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

31.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1949

Отец: Игумнов Петр Васильевич

Мать: Игумнова Анна Сергеевна

Карпели, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 13.04.1971

Дочь: Вервай Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Пустырев Иван Васильевич

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустырев Валерий Иванович

Отец ребёнка: Пустырев Иван Васильевич

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