Пустырева (Игумнова) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения31.12.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1949
Отец: Игумнов Петр Васильевич
Мать: Игумнова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 13.04.1971
Дочь: Вервай Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Пустырев Иван Васильевич
Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустырев Валерий Иванович
Отец ребёнка: Пустырев Иван Васильевич