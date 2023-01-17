Пустырев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 13.04.1971
Дочь: Вервай Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Пустырева Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустырев Валерий Иванович
Мать ребёнка: Пустырева Надежда Петровна
Смерть
Неизвестно