Пустырев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустырев Иван Васильевич

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Место рождения

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 13.04.1971

Дочь: Вервай Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Пустырева Надежда Петровна

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустырев Валерий Иванович

Мать ребёнка: Пустырева Надежда Петровна

Смерть
Неизвестно
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